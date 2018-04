Estos son los profesores de la nueva versión de "RBD"

La telenovela juvenil RBD, versión mexicana de Rebelde Way, marcó una época en los amantes de las historias juveniles de TV. Más de 13 años después, la historia se renueva y se hace llamar Like, cuyos detalles se vienen compartiendo por Instagram.

La nueva creación de Pedro Damián, creador de RBD, está en marcha y vienen compartiendo imágenes en Instagram de las grabaciones, el elenco y anécdotas del ife Institute of Knowledge and Evolution (LIKE).

Aquí los nuevos profesores:

El ex RBD Christian Chávez es el profesor Gabo.

Otra ex RBD, de Jose Luján a la profesora Isa.

El ex OV7, Oscar Schwebel, será el profesor Humberto.

La actriz de origen español Candela Márquez será Candela.

Sahit, quien trabajó en El Señor de los Cielos, dará vida a Abel.

La profesora Victoria, a cargo de Gina Castellanos.