¿Vuelve a sus inicios? René Pérez lanzará "Sexo" junto a iLe y Dillon Francis

El artista puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, lanzó en sus redes sociales parte de lo que será su nuevo tema titulado "Sexo".

"Este viernes 13 de Abril salimos con "SEXO" junto a @DILLONFRANCIS ft. @ilevitable" (sic.), tuiteó el boricua.

En la canción, la cual estrenará este viernes, también aparecerá la hermana de René, iLe.

Escucha parte del coro aquí:

¿Quiénes ya se saben el coro de Sexo? Acá tienen la letra para que lo practiquen👉🏽👌🏽•¿Who of you already know the hook for Sexo? Here are the lyrics so that you can practice 👉🏽👌🏽 @Residente + @DILLONFRANCIS ft. @ilevitable 🔥🔥

PRE-SAVE “SEXO” NOW https://t.co/0UA82sumw3 pic.twitter.com/g1BPttzexB

— Residente (@Residente) April 10, 2018