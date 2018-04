Meghan Markle y el príncipe Harry; una boda realmente caritativa

Todo el mundo está expectante a la próxima boda del año, el enlace del príncipe Harry y la actriz Meghan Markle que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo.

La pareja, imitando el espíritu caritativo de la princesa Diana, ha decidido solicitar como regalo de matrimonio donativos para varias organizaciones benéficas sin fines de lucro.

"El príncipe Harry y Meghan Markle están increíblemente agradecidos por la buena voluntad que han recibido desde su compromiso, y han pedido que cualquiera que desee felicitarles con motivo de su boda lo dé a la caridad, en lugar de enviar un regalo", escribieron en la cuenta oficial del Palacio de Kensington.

Prince Harry & Ms. Meghan Markle are incredibly grateful for the goodwill they have received since their engagement, & have asked that anyone who might wish to mark the occasion of their wedding considers giving to charity, instead of sending a gift. https://t.co/lzfrRmoeUv pic.twitter.com/nxrTZtIKBY

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 9, 2018