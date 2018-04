Maripily denuncia cuenta falsa de Instagram

La modelo y empresaria boricua Maripily Rivera denunció hoy una cuenta falsa de Instagram, que crearon bajo su nombre.

Según Rivera, la cuenta de Instagram bajo "maripilyriverapr. "No me pertenece a mi y yo no la manejo personalmente @maripilyriverapr es una persona haciéndose pasar por mi y escribiendo por mensajes privados a mis amistades haciéndose pasar por mi".

Asimismo, la dueña de las tiendas Pompis Store indicó a sus seguidores que "agradeceré que la reporten como una Cuenta falsa de #Instagram. Mis cuenta de la redes Sociales todas están certificadas con el ☑️ azul".