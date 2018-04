Una nueva versión del clásico cuento de “Blancanieves” subirá a escena el 14 y 15 de abril en el Centro de Bellas Artes “Luis A. Ferré” (CBA) en Santurce.

School for the Performing Arts y Producciones Danzateatro de Puerto Rico presentarán “Blancanieves” (“Snow White and the 7 Dwarfs”), bajo la dirección de Waldo González.

Una fusión de ballet clásico, danza contemporánea y teatro son la espina dorsal de esta puesta.

El espectáculo se nutre de la participación especial de Luis Víctor Santana (Prince Charming), bailarín invitado, y de la primera bailarina Bettina Ojeda, del Mauro Ballet Ballet de Puerto Rico.

González indicó que es un espectáculo que “está enfocado para toda la familia, pero para que el adulto también disfrute mientras lleva al niño a ver la obra de teatro”.

Aunque “Blancanieves” se ha llevado muchas veces en el ballet, el artista está enfocado en lograr algo original, con la fusión entre lo moderno con lo clásico, siempre sin olvidar que la familia pueda pasar un buen momento.

Parte de la propuesta de Waldo González persigue el que sus alumnos puedan trabajar con la rigurosidad y profesionalismo de los artistas invitados, manteniendo un nivel de calidad escénica balanceado.

Para más información y boletos para “Blancanieves”, puede comunicarse a los teléfonos 787 274-8976 y 787 620-4444.