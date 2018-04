Farruko envía mensaje desde su arresto domiciliario

Hoy empieza otra etapa en mi vida Grax por sus oraciones al menos pues es en mi hogar y no en la carcel pero yo me siento agradecido con Dios mi familia mis amistades y fans por sus oraciones creo que pues se ha exagerado un poco el proceso por q soy artista pero nada para delante que sea lo que Dios quiera el no juzgarme se te agradece el beneficio de la duda cualquiera Merece seguimos pa lante la positiva 👍🏻 EspirituGuerrero Gangalee🌴🐆

A post shared by Farruko🌴🐆 (@farrukoofficial) on Apr 5, 2018 at 4:40pm PDT