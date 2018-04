Lin-Manuel Miranda sufre de culebrilla

El dramaturgo y músico boricua Lin-Manuel Miranda reveló en Twitter que fue diagnosticado con culebrilla.

Luego de pensar que sus fuertes dolores de cabeza se debían a una migraña, el actor dio con la condición médica.

"Hola, buena historia ¡Esto no es una migraña, es culebrilla! Lo atrapé temprano, en cuarentena lejos del bebé, con una máscara Phantom, hasta nuevo aviso", dijo Miranda a través de la famosa red social.

Según el CDC, la culebrilla, también llamada herpes zóster, causa un doloroso sarpullido con ampollas que puede durar de 2 a 4 semanas. La misma es causada por el virus de la varicela zóster (VVZ), el mismo que causa varicela.

Hey, cool story

This isn't a migraine, it's shingles!

Caught it early, quarantined away from the baby,

in a Phantom mask til further notice https://t.co/LkH8PvhRWh

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) April 5, 2018