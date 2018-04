Hermes Croatto: “lo más que quiero es dar continuidad”

Con la creación de un proyecto de aprendizaje continuo que enseñe valores, identidad y cultura puertorriqueña a los niños de una manera eficiente y que funcione, el cantautor puertorriqueño Hermes Croatto, busca dar continuidad al legado que dejó su padre Tony Croatto.

Así nace el proyecto piloto que pronto llegará a las escuelas del país como un complemento a la enseñanza educativa.

“Quiero, a través de historias heroicas, presentar la identidad de nuestros próceres. No se trata de fechas, sino de llevarles esas historias de lo que hicieron nuestros próceres por el país. Como comunidad tenemos muchas historias que, a veces, no se comparten y son parte de nuestra identidad como pueblo. Cómo vamos a saber para dónde vamos, si no sabemos exactamente quiénes somos”, profundizó el músico.

“En cierto modo, esta es mi aportación y es también un poco de lo que quiero llevar al concierto”, explicó entusiasmado quien se presentará el 9 de junio en concierto, en el teatro Tapia en el Viejo San Juan.

El espectáculo titulado Puerto Rico eres tú transportará a los asistentes a sucesos históricos a través de la música y de apoyo audiovisual.

“También hay un poco de renacer en todo esto porque, aunque estamos pasando por cosas muy difíciles, hay muchas personas que amamos a Puerto Rico entrañablemente. A pesar de todo lo que hemos vivido después de María, hay muchos que se levantan con buena cara y con ganas de echar a Puerto Rico hacia adelante”, señaló.

“Yo siempre le voy apostar a lo lindo, a lo positivo y es lo que también quiero resaltar en el concierto, y por eso es también el nombre Puerto Rico eres tú. El termino surge de un proyecto que grabó mi papá con mi mamá para los años setenta para las cooperativas de Puerto Rico. Me encantó tanto la letra que la actualicé… y la traje a esta época”, narró.

Nueva cepa de folkloristas

Con su particular estilo novo-folk, Hermes deleitará al público con un repertorio que combinará las emblemáticas canciones que cantaba su padre, Tony Croatto, así como canciones de su autoría, dirigido por Ale Croatto.

“Posiblemente, habrán escuchado algunas de las canciones mil veces, pero quiero que esa noche, cuando escuchen las canciones, se imaginen esos sucesos. Además, queremos darle un espacio a la nueva cepa folkloristas, sin quitar la base. La base del tumba’o jíbaro siempre va a estar de alguna manera, pero fusionada con nuevas técnicas. La idea es mantener nuestra cultura, nuestro folklor y nuestra esencia, pero utilizando otros sonidos. Les aseguro que van a ver algo diferente”, aseguró.