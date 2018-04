Farruko dice que tuvo una parálisis facial

El reguetonero Farruko reveló que tuvo una parálisis facial por "el ritmo de trabajo".

Antes de abordar un avión con destino a su residencia en Miami, el cantante, cuyo verdadero nombre es Carlos Efrén Reyes, reiteró a Lo Sé Todo de Wapa TV, que el dinero "estaba en sus zapatos dentro de la maleta", no en sus pies.

"No puedo dar más detalles porque eso le toca a los abogados. Solo quiero dar gracias al pueblo de Puerto Rico, a mis fanáticos y a mis colegas que me han apoyado. También a los reclusos que están en la cárcel federal porque me recibieron como un caballero", comentó a Yulianna Vargas.

Según explicó, "yo venía amenizado de dos shows y estoy pasando por problemas de salud y cosas".

Al indagar sobre los problemas de salud, dijo "yo tuve un pequeño stroke hace poco por el ritmo que llevo por tanto trabajo y pues me estoy mejorando".

Farruko fue puesto bajo arresto domicialario con grillete electrónico, con una fianza de $100 mil y enfrenta cargos por no haber completado el formulario CBP 6059B –en el que un ciudadano informa si trae consigo una suma mayor a $10 mil– al llegar a Puerto Rico procedente de la República Dominicana y contrabando de dinero por haber traído en su maleta y zapatos más de $50 mil.