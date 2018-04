Jessica Serrano: "Esto es un ataque de odio"

La reportera de farándula de Dando Candela Jessica Serrano reaccionó a los comentarios y "ataques" del programa de la competencia Lo Sé Todo, en su contra por un incidente que involucra a su hermano.

"En los pasados días se ha venido ventilando públicamente un lamentable incidente que involucra a mi hermano. Como cualquier familia, la mía no está exenta de situaciones difíciles y complejas", dijo Serrano frente a las cámaras del canal de Telemundo.

"A pesar de que yo siendo la figura pública no soy quien me he visto involucrada en este incidente me he convertido en el centro de la noticia, pero ya yo me he acostumbrado a la persecución y a la difamación como consecuencia de unos procesos legales que todo el mundo sabe que existe entre Lo Sé Todo y mi persona", manifestó la panelista del programa de chisme.

"Mi hermano es mi hermano, es mi familia y yo lo amo por sobre todas las cosas, pero acerca del caso que ya se ha involucrado, yo les comento que el mismo va a seguir su curso con sus abogados y a través de los canales que corresponden. Yo les dejaré saber el desenlace cuando así corresponda", sostuvo Serrano.

De acuerdo con la reportera de farándula, quien laboró en Lo Sé Todo indicó que "no es la primera vez que yo recibo ataques por parte de Lo Sé Todo, esto ha sido continuo. Esto ya se ha convertido en una persecución personal, eso es un ataque de odio. Yo estuve ahí, ustedes lo saben, ayudé, fui parte de la creación y el inicio del programa y la plataforma que es hoy. Hice mi trabajo con mucho profesionalismo y con mucho amor y todavía al día de hoy yo me pregunto por qué tanto odio, por qué seguir, por qué no pasar la página, ya yo la pasé. Hay unos procesos legales y van a continuar su curso y en su momento pasará".

Al mismo tiempo, la comunicadora se refirió directamente al periodista Eliezer Ramos. "A ti Eliezer Ramos, tener la desfachatez y tener el atrevimiento de comunicarte con mi familia, de comunicarte con una de mis hermanas, orientándola, ofreciéndole un abogado que no le iba a costar nada, adelantándote a conjeturas y fingiendo quererlos ayudar, para luego ponerles el pie. Es bajo y es lamentable, es bien triste.

Asimismo hizo un llamado al presidente de Wapa a "que por favor tome conocimiento de esta persecución por parte de la producción de Lo Sé Todo y que dejemos que los procesos que cometen a la Gerencia y a mi persona sigan los cursos por los canales correspondientes".