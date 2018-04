Esta enfermedad podría dejar calva a Shakira

Amazing #ElDoradoWorldTour prizes coming very soon on the Viber messenger app… (link in bio) / Muy pronto podrán conseguir premios increíbles de #ElDoradoWorldTour en la aplicación de mensajería de Viber (link en bio) ShakHQ

A post shared by Shakira (@shakira) on Oct 10, 2017 at 5:20pm PDT