Doreen Zayas: “Dios me revivió”

La excantente del desaparecido grupo de merengue Chantelle, Doreen Zayas, relató que fue levantada de una cama luego de que le diagnosticaran Leucemia.

Doreen asegura que estuvo “muerta y revivió”, por lo que ahora, “en obediencia”, escribió una canción salsera titulada “Quiero libertad”, que grabó en el Flame Music Studio del conocido merenguero Oscar “Oscarito” Serrano.

“El motivo por el cual grabé este sencillo es para motivar a otros a que tengan fe y crean en el Señor, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. El médico nunca tiene la última palabra. Si usted recibe un diagnóstico médico, esa no es la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios, y si oramos con fe, ese diagnóstico puede ser cambiado”, exhortó en entrevista con Metro.

La vocalista contó que estuvo postrada en una cama por 11 meses y su única “esperanza” era un trasplante de médula ósea.

“Solo podía cepillar mis dientes y llegaba al baño de rodillas. Luego regresaba a la cama. El médico me dijo que me tenía que hacer un trasplante de médula ósea, con la probabilidad de que quedara vegetal, porque si no, me iba a morir, y no tenía el dinero para hacer el trasplante”.

“Decidí no hacer el trasplante, y fue cierto, me morí. Vi mi cuerpo tendido en la cama y supe que estaba muerta, porque dicen que, cuando las personas se mueren, los familiares que ya están muertos te vienen a buscar. Yo no sabía eso. Vi mi cuerpo tendido y a mi abuelo y a mi hermano, que había muerto en un accidente. En mi mente decía: ‘Me morí tan joven’. Tenía 32 años cuando eso”, indicó.

Así fue que le prometió al Señor que, si le devolvía la vida, le serviría todos los días de su vida. “Al rato pude entrar en mi cuerpo, abrir los ojos y pude respirar. Regresé al cuerpo, pero no regresé sana, porque estuve 11 meses postrada. Luego de eso que me sucedió, le preguntaba al doctor en cuánto tenía que tener mis plaquetas y hemoglobina para que me dieran de alta, porque Dios me iba a sanar. El médico pensaba que estaba loca. Yo tenía fe, pero el médico no”.

Abrazada a su fe continuó orando, clamando a Dios sanación, mientras cantaba coritos de adoración. “Dios me sanó e hizo el milagro en mí”, afirmó.

Ni rastro del cáncer

“Responsablemente, todos los años me tengo que hacer estudios, pero en mi cuerpo no hay ni rastro de que algún día tuve cáncer. Dios me sanó completa, de la cabeza a los pies. Este es mi testimonio y por eso la canción ‘Quiero libertad’, porque yo sola en ese cuarto lo que clamaba era libertad. Quería que Él me libertara y me sanara”, ilustró.

Los arreglos musicales del sencillo “Quiero Libertad” —que ya está disponible en todas las plataformas digitales— estuvieron a cargo del exdirector musical de Grupo Manía, Jaime “Jimmito” Ramírez, en colaboración con la el pastor Reynaldo Pastor Reynaldo “Chino” Santiago, exvocalista de esa agrupación, quien es el productor del tema y coach vocal de Doreen.

Como parte de su ministerio, Doreen se propone producir un EP, el cual podría incluir un merengue que se llama “Vivo enamorada”, el tema “Jesús te ama” a son de cumbia y la balada “Yo soy un milagro”, según adelantó.

Para más información puede comunicarse a 787-664-9558 o a doreenazayas@yahoo.com.