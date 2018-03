Hermano de Zuleyka Rivera debuta como actor

El puertorriqueño Jerry Rivera Mendoza, hermano de la Miss Universe Zuleyka Rivera, hará su debut como actor de la pantalla chica en la teleserie “Mi Familia Perfecta”, que estrenará este próximo 9 de abril a través de Telemundo.

Rivera encarnará el personaje Eddie Pérez, un joven acostumbrado a vivir la vida a su manera y con rebeldía.

La teleserie cuenta la historia de una familia de 5 hermanos que atraviesa dificultades en busca de alcanzar el sueño americano luego de que su padre falleciera y su madre fuera deportada a México.

El estreno de la producción cuenta con la actuación de Laura Flores y Sonya Smith. También tendrán una participación especial Mauricio Henao, Laura Chimaras, Gala Montes, Karla Monroig, entre otros.

“Las grabaciones han sido un éxito, luego del paso de Irma y María por Puerto Rico me trasladé a vivir a Miami y jamás pensé que en ese viaje estaría la oportunidad que por tanto tiempo había estado esperando”, comentó el boricua cuya preparación actoral estuvo a cargo de Sebastian Ligardi, Adriana Barraza y Aquiles Ortega.

El oriundo de Ponce agrega sentirse feliz de haber compartido esta experiencia junto a la puertorriqueña Karla Monroig.

“Cuando me enteré que trabajaría con Karla me dio mucha alegría. Karla es una mujer espectacular a la que he admirado durante muchos años. Ella es una gran actriz y contar con ella en este proceso de aprendizaje fue pieza fundamental para que todo saliera como esperaba. En la novela nos verán muy de cerquita, ya eventualmente se enterarán”, aseguró.

Millones de hispanos en Estados Unidos, podrán identificarse con el mensaje que pretende llevar “Mi Familia Perfecta” a través de su historia. Algo que llena de satisfacción al actor, se indicó en las declaraciones escritas.

“Tener la oportunidad de trabajar mi primer proyecto en una producción que contará la historia real que están viviendo los latinos en Estados Unidos es una experiencia invaluable. Me llena de orgullo ser parte de un proyecto que puede educar a través del entretenimiento”, sostuvo.

Rivera se había destacado en los medios locales como presentador y por haber modelado para diseñadores locales e internacionales.

“Me gusta la industria del entretenimiento en general no me visualizo en una sola disciplina. Sin embargo la experiencia en “Mi Familia Perfecta” me hizo entender que la actuación es algo que quisiera seguir practicando toda la vida”, indicó el joven de 24 años quien ya se encuentra evaluando próximos proyectos.