Adamari estalla en llanto tras salida de conductor de Un Nuevo Día

Después de 7 años, el animador venezolano Daniel Sarcos anunció su salida de Un Nuevo Día por Telemundo.

Rodeado de sus compañeros, Adamari López, Rachel Díaz, Ana María Canseco entre otros, el conductor de televisión comunicó que acaba de firmar un nuevo contrato de trabajo, que le impide continuar en el programa televisivo.

"El día de hoy tengo un anuncio muy importante que hacerles. Acabo de firmar uno de los contratos más ambiciosos que he firmado en mi carrera y ese contrato es con la Lotería Nacional de la República Dominicana. Voy a ser el conductor, el spotman y el productor del espacio que se va a lanzar con su nuevo producto llamado "El Bingo Nacional de la Lotería Nacional Dominicana. Eso unido al nuevo espectáculo unipersonal que estoy presentando a partir del mes de abril en la ciudad de Miami".

Sarcos explocó que "todos estos compromisos me impiden estar físicamente por más tiempo y cumplir con un horario tan exigente y tan maravilloso como el de Un Nuevo Día, por eso el día de hoy después de 7 años, con sabor a premios y con sabor a esta familia que hemos construido, debo anunciar que me separo de este proyecto, de esta que ha sido mi casa durante 7 años, le digo un hasta pronto a Un Nuevo Día y le digo un hasta pronto a mi familia de Telemundo".

La noticia provocó las lágrimas de su compañeros del set.

Una de ellas lo fue Adamari López, quien dedicó unas palabras a su compañero y no pudo evitar llorar al hacerlo. "Te queremos Dany, no hay palabras para agradecerte lo excelente compañero que has sido, con cada uno de nosotros, sobre todo conmigo, así que te quiero mucho y siempre voy a estar apoyándote y admirándote como profesional y como ser humano, gracias por ser mi compañero", expresó López entre lágrimas.