Millenials le declaran la guerra a Los Simpsons

Son un verdadero clásico de la televisión mundial y Chile no es la excepción: Los Simpsons son uno de los programas más longevos del planeta, tienen un gran grupo de fans y son un clásico de la cultura pop.

Sin embargo, en la actualidad no reciben solamente las alabanzas de sus seguidores, sino que también bastantes críticas. Y no solo producto del bajón de los guiones de los últimos años, sino que también de los millenials, quienes no simpatizan del todo con el tratamiento que se hace a algunos temas o personajes.

Según informa el medio The Independent, el año pasado salió el documental "El problema con Apu", en donde se inició el debate sobre si estos dibujos animados son "racistas" y "ofensivos".

En el registro se trata el tema de cómo el famoso comerciante causa una representación dañina de la imagen de los ciudadanos de la India. Incluso, el actor Hank Azaria, quien hace la voz de Apu en su versión original, admitió que es "angustiante" para él saber que hay personas que han recibido hasta bulliyng por el personaje.

"Y especialmente tras el 11 de septiembre del 2001, la idea de que alguien fue marginado en base a (Apu) o que tuvo dificultades fue muy molesto para mí personal y profesionalmente", señaló a la Asociación de Críticos de Televisión.

Pero no solo las críticas van en torno a este tema. También se han resaltado los retratos que han efectuado de países como Japón o Brasil, los gritos de "neeeerd" de Homero y cómo han ridiculizado el homosexualismo.

@bomani_jones Just came into a renaissance with the Simpsons with my kids watching it. I tried one from back in my day they were like wow these are old. Humor was so much more offensive back then! pic.twitter.com/3CMCjF81ir

— NavHazard88 (@navhazard88) March 7, 2018