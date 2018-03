Gina Rodríguez dará vida a Carmen Sandiego en película de Netflix

La actriz de ascendencia boricua Gina Rodríguez dará vida al personaje de la villana Carmen Sandiego, en la película de acción real de la hábil criminal, así lo anunció Netflix.

Rodríguez, conocida por protagonizar la serie Jane the Virgin, participará de dos producciones: en la nueva serie animada de la villana y en el filme live-action, según The Hollywood Reporter.

El año pasado, la plataforma de servicio de streaming anunció que Carmen Sandiego, volvería a la pantalla en una nueva serie con 20 capítulos de 22 minutos cada uno, con la voz de Rodríguez, para 2019.

El personaje de la villana surgió en los años 80 por un videojuego, conocido como Where in the World Is Carmen Sandiego?, que mezclaba el juego con contenido educativo. En los 90, la historia llega a la televisión como serie animada, que tuvo cuatro temporadas.