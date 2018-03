El detalle que Daddy Yankee le regaló a su esposa de aniversario

¡El Bigg Boss está enamora'o!

El cantante de reggaetón Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, ha puesto mucho empeño en los detalles que le ha regalado a su esposa Mireddys González por su aniversario número 23.

"Porque un Jefe necesita una buena Jefa. Con la bendición de Dios, Aniversario #23", escribió el Rey del reggaetón en su cuenta de Instagram.

En la foto se pueden observar tres arreglos de rosas y una veintena de globos.

La pareja se dirigía al Ultra Fest Miami, un festival de música electrónica que inició el 23 de marzo y culminó hoy.

Pero parece que esto de celebrar el amor que se han jurado lleva días.

Y es que González ya había presumido en sus redes sociales otros arreglos florales que le regaló el artista.

"Thank you my love. 23 y contando…..LOVE YOU QUIEN DIJO QUE NO SE PUEDE? #celebrando #aniversario23 #teamo #DIOSESBUENO #loqueDIOSunenoloseparaelhombre", escribió hace cinco días junto a una imagen con otro arreglo de rosas.

En 1994, cuando Yankee tenía unos 17 años, se casó con González. Desde entonces, el cantante he mantenido su vida íntima fuera del foco mediático. En entrevistas ha asegurado que su familia es su tesoro más grande.

Como matrimonio han procreado tres hijos: Jesaaelys, Yamilet y Jeremy.