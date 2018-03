Gigi Fernández vuelve a encender controversia sobre el oro olímpico

Mientras Mónica Puig celebraba el primer gran triunfo de la temporada 2018 ante la número dos del mundo, Caroline Wozniacki, la extenista Gigi Fernández tomó de nuevo las redes para volver a encender el reclamo sobre quién logró la primera medalla de oro olímpica para la isla.

El reclamo de la puertorriqueña lleva discutiéndose desde que Puig se coronó con la medalla de oro de las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016.

"¿Por qué TennisChannel insiste en decir que Mónica Puig es la primera puertorriqueña que gana una medalla de oro? Yo casi no recuerdo ganar dos…", comentó en tono sarcástico.

El comentario se dio luego que la boricua venciera hoy de madrugada a Wozniacki para avanzar a la tercera ronda del Miami Open. Luego de tener un mal inicio al caer 0-6 en el primer set, Puig regresó con 6-4 y 6-4 para adelantar a la próxima etapa.

La controversia sobre quién fue la primera persona que ganó un oro olímpico no es de ahora, puesto que durante los pasados Juegos Olímpicos —donde la #PicaPower se alzó con la primera presea dorada— Gigi fue cuestionada por muchos seguidores por no representar a Puerto Rico cuando logró sus medallas de oro para Estados Unidos.

Fernández ganó dichas medallas en 1992 y 1996.

Why does @tennischannel insist on saying that monica Puig is the first Puerto Rican to win a gold medal. I vaguely remember winnng 2 🥇🥇@thetracyaustin tell your co host pic.twitter.com/w3InONBSkm

— Gigi Fernandez (@gigifernandez) March 24, 2018