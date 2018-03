La leyenda Phil Collins: un derroche de buena música

El cantautor Phil Collins no solo demostró su vitalidad, sino que mantiene intacto su poderío para estremecer al público con su talento y magistral dominio de los escenarios.

Con un selecto repertorio que incluyó una veintena de grandes éxitos, el británico repasó etapas de su excelsa trayectoria artística en su espectáculo The Legendary Phil Collins Live!

El ánimo de la audiencia se hizo sentir de principio.

Tan pronto arribó a la tarima apoyado de un bastón y se sentó, la nostalgia se apoderó de la atmósfera al iniciar la jornada musical con la romántica balada “Against All Odds” (Take A Look At Me Now).

“Hola San Juan”, fueron sus primeras expresiones para saludar a los asistentes que abarrotaron el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

La intensidad continuó con la legendaria “Another Day in Paradise” y “I Missed Again”.

El reportorio continúo “Hang in long enough”, “Throwing it all away”, “Follow you follow me” y “Who Said I Would”.

Luego prosiguió con la emotiva “Separate Lives”, “Heaven”, “In the air tonight”, “Can’t hurry love”, “Dance into thei light”, “Invisible touch”, “Easy Lover”, “Sussudio” y “Take Me Home”.

"Yo pensé que me retiraría en silencio. Pero gracias a los fanáticos, mi familia, y el apoyo de extraordinarios artistas he redescubierto mi pasión por la música y la actuación. Es tiempo de hacerlo todo otra vez y estoy emocionado. Se siente bien”, expresó el artista al retomar los escenarios.

Una de las fundadoras de la banda de rock The Pretenders, la cantante y guitarrista Christine Ellen Hynde, conocida como Chrissie Hynde, estuvo a cargo de la apertura del show que comenzó puntual a las 8:00 p. m.

Datos:

Durante su carrera, Phil Collins ha vendido más de 100 millones de discos, tanto en solitario como miembro de la popular banda de rock progresivo Genesis.

El británico vino a tomar prominencia primero como baterista y luego como cantante principal de Genesis, haciendo su debut como solista en 1981 con el álbum Face Value que contiene el éxito 'In The Air Tonight.'

Su carrera coninúo con: 3 sencillos número uno en Reino Unido – “Easy Lover”, “You Can't Hurry Love” y “Against All Odds” (Take A Look At Me Now) – así como 7 éxitos número 1 en Estados Unidos y a nivel global, incluyendo “One More Night”, “Separate Lives”, “Two Hearts”, “Another Day In Paradise”, “I Wish It Would Rain Down”, “Both Sides Of The Story” y “Dance Into The Light”, por sólo mencionar algunos.

La producción de José Dueño Entertainment y Live Nation se vendió en su totalidad.

Como recordará el artista de 67 años, sufrió un accidente el año pasado cuando se cayó y se golpeó la cabeza, por lo que tuvo que posponer su gira.