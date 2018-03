Algunas de las mejores canciones de Phil Collins

El concierto del cantante británico, Phil Collins en Puerto Rico está todo vendido hace semanas. Se espera que 15 mil personas asistan al evento del artista que está pautado para las siete de esta noche.

Collins es uno de tres artistas pop que han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo tanto en su carrera en solitario como formando parte de una banda. Los otros dos son Michael Jackson y Paul McCartney. Antes de su carrera en solitario, Collins fue parte del grupo Genesis. Se estima que esta será la última gira del cantautor que ya tiene 67 años. De hecho, el propio artista lo intimó en una entrevista con Metro durante su visita a México como parte de la gira.

Si eres de las miles de persona que se quedó sin conseguir boleto para el concierto o simplemente la economía no te daba para ello, aquí te ofrecemos una recopilación de alguna de sus mejores canciones:

In The Air Tonight – 1981



Another Day in Paradise– 1989



Sussudio – 1985



One More Night – 1985



Against all odds – 1984



Don't Lose my number – 1985



Two Hearts – 1988



A Groovy Kind of Love – 1988



Take Me Home – 1985



Una canción más cercana a las generaciones jóvenes es You'll Be In My Heart con la que ganó el Oscar, pues era la canción de la película animada de Disney Tarzán.

You'll Be In My Heart – 1999