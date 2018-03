Lo malo de pedirle favores a @badbunnypr es que cuando se lo tienes que pagar te hace esta mierda 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 @mikywoodz #ElMoluscoDePuertoRico 🎧

A post shared by Molusco 🎧 (@yosoymolusco) on Mar 21, 2018 at 6:05pm PDT