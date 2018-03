Laura Zapata se lanza contra sus hermanas por 'ambiciosas'

Laura Zapata vuelve a estar en el ojo del huracán por la pelea que desde hace años tiene con sus hermanas.

La actriz mexicana estuvo en un evento en la Ciudad de México, ahí fue cuestionada por los reporteros sobre los rumores que afirmaban que sus hermanas ya están vendiendo las pertenencias de su mamá, la señora Yolanda Miranda.

“¡Ah,caray. Qué barbaridad, ¿no?, bueno, que con su pan se lo coman!”.

Las preguntas siguieron y ella fue contundente.

“Han de necesitar mucho, ¿no? Yo creo que están muy necesitadas, yo como toda mi vida he trabajado tanto y como todo lo que yo tengo nadie me lo ha regalado y nadie me lo ha dado, sino mi trabajo, mi disciplina, mi labor, entonces está bien”.