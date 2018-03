Víctor Manuelle: 25 años de evolución musical

El cantautor puertorriqueño Víctor Manuelle demuestra su madurez musical en su nueva producción titulada 25/7, el decimoctavo álbum de estudio, bajo el sello Sony Music Latin.

“Esta es una producción súper especial porque es una producción de celebración, porque son 25 años de carrera sonando los 7 días a la semana. Aproveché este momento para hacer varias colaboraciones que me dan la oportunidad de compartir con un sin número de compañeros del ambiente artístico que admiro mucho”, expresó entusiasmado.

Algunos de los colegas a los que hace referencia son Juan Luis Guerra, con quien interpreta “Tiempo”, Gilberto Santa Rosa con el que canta a dúo “Salsa pa’ olvidar las penas”, y Glenn Monroig en la interpretación “Me enteré de tu boda”, entre otras destacadas colaboraciones.

“En esta etapa de mi vida me tomé más riesgos con las colaboraciones que hice, por ejemplo, con Bad Bunny, “Mala y Peligrosa”, y con Farruko, “Amarte Duro”, porque son canciones que tienen más tendencia urbana que las que había hecho, y esos riesgos han sido bastante provechosos porque han gustado mucho. Esas colaboraciones le dan un sabor más refrescante a la salsa”, expuso, al admitir que, “a veces, a uno le da miedo por estar en una zona de confort, pero esos sonidos son necesarios para que la carrera evolucione”.

Según describió: “Mi música ha evolucionado a nivel de sonido. La producción va narrando lo que es la trayectoria de Víctor Manuelle en su madurez musical. No es que haya un tema de cada época, sino que este sonido actual me tomó 25 años conseguirlo. Atreverme a hacer estas cosas, me tomó todos estos años porque ahora uno tiene más confianza. Entonces, es una producción bien arriesgada y bien pensada”.

“Vas a escuchar algunos temas que te harán recordar al Víctor Manuelle de los noventa, 2000, hasta la actualidad. Creo que es un repaso por toda mi trayectoria”, sostuvo.

Para el conocido Sonero de la Juventud, otra de las canciones especiales de este proyecto musical es la corta vena “Me enteré de tu boda”, por tomarse el atrevimiento de cantar balada junto con Glenn Monroig. “Es ese tipo de canción de la que la gente no esperaría ese tipo de letra”, plantea.

Destacó también “Cuando me escuchen” porque “es una canción al estilo de los años setenta, que le va a gustar mucho al salsero de la mata”.

Por otro lado, estrenó recientemente el video de “Amarte duro”, tercer sencillo del álbum en colaboración con el reguetonero Farruko, dirigido por José Javy Ferrer.

“‘Amarte duro’ es un título bien sugestivo porque me refiero a amarte muy intensamente, más que a otras personas. Es una canción bien pegajosa y bien rítmica”.

En el plano personal, compartió que, esta ocasión, “es la primera vez que saco una producción y papi (Víctor Manuel Ruiz) no está con nosotros”.

“Aunque no está con nosotros (físicamente), sé que él está conmigo”, reflexionó, al reiterar su compromiso con la fundación De Frente Al Alzheimer, Inc. que apoya a los pacientes con alzhéimer.

En esa línea explicó: “Ya estamos determinando la próxima fecha para la caminata Camina por tu Héroe. Esto es prioridad para mí.

Su “héroe”, como le decía a su padre, falleció en enero cuando el disco ya estaba grabando.