Molusco le pregunta a Andrea de Castro si tuvo sexo con reguetonero

El comediante Jorge Pabón "El Molusco" le hizo una pregunta comprometedora a la hija de exsenador Jorge de Castro Font, Andrea de Castro Font sobre el reguetonero Almighty.

"Estoy trabajando el video de Miky Woodz y Bad Bunny, estoy con la chumbita que los vuelve locos, Andrea de Castro, y hay una duda y quiero salir de ella en este post", dijo el comediante en un video en Twitter, al tiempo en que le pregunta a De Castro si "¿estás con el Almighty?, ¿Tienes sexo con él?".

A lo que esta respondió ¿por qué me preguntas eso?, porque es una pregunta tan vulgar…".

Sin embrago, Molusco responde que chi… "es vulgar" y que "sexo, es la palabra científica".

"No, no estoy con el Almighty, ni trabajo con el Almighty", aseguró Andrea.

"Que asqueroso. Ay tu me das risa y entonces yo no me quiero reír cuando tú haces esas preguntas así de grotescas, denigrantes hacia la mujer preguntar cosas sexuales", dijo a Molusco.

"En la grabación del nuevo vídeo de @ badbunnyPR y @ MikyWoodz le pregunté a @ adecastrofont si tiene sexo con @ AlmightyTGC y esto fue lo que contestó", escribió Molusco en su cuenta de Twitter.