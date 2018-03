"Tomb Raider" no puede con "Black Panther"

NUEVA YORK – La nueva versión de “Tomb Raider” no pudo desplazar a “Black Panther” en los cines de Estados Unidos y Canadá, en los que el filme dirigido por Ryan Coogler siguió en primer sitio por quinto fin de semana seguido.

“Black Panther”, de Disney, recaudó 26,7 millones de dólares en las taquillas del viernes al domingo, según las cifras definitivas difundidas por el estudio el lunes. En cinco semanas, el filme se ha estado acercando a los mayores éxitos de taquilla modernos, con 605 millones de dólares hasta ahora en Estados Unidos y Canadá. Desde “Avatar” en 2009, una película no encabezaba las taquillas todo ese tiempo.

“Tomb Raider”, de MGM-Warner Bros. y protagonizada por Alicia Vikander, no logró reanimar a la franquicia del videojuego. La película de 90 millones de dólares debutó en segundo lugar con 23,6 millones de dólares. Pero en el extranjero le fue mejor, ya que recaudó 84,5 millones de dólares, incluidos 41,1 millones en China.

La sorpresa del fin de semana la dio el drama cristiano “I Can Only Imagine” de Lionsgate-Roadside Attractions, que recaudó 17,1 millones de dólares en aproximadamente 1.700 salas de exhibición. El filme, coestelarizado por Dennis Quaid y Cloris Leachman, sólo costó 7 millones de dólares. Lo protagoniza J. Michael Finley como el cantante detrás de una de las melodías cristianas más populares, de la banda MercyMe.

A continuación presentamos las 10 películas que recaudaron más dinero en cines de Estados Unidos y Canadá del viernes al domingo, según las recopiló el domingo comScore:

1. "Black Panther", 26,6 millones de dólares.

2. "Tomb Raider", 23,6 millones de dólares.

3. "I Can Only Imagine", 17,1 millones de dólares.

4. "A Wrinkle In Time", 16,2 millones de dólares.

5. "Love, Simon", 11,7 millones de dólares.

6. "Game Night", 5,6 millones de dólares.

7. "Peter Rabbit", 5,2 millones de dólares.

8. "Strangers: Prey At Night", 4,7 millones de dólares.

9. "Red Sparrow", 4,5 millones de dólares.

10. "Death Wish", 3,3 millones de dólares.