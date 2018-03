Denise Quiñones sobre Desireé "es una mujer que siempre la he admirado muchísimo

La ex Miss Universo y nueva tenedora de la franquicia de Miss Puerto Rico Universe Denise Quiñones dijo estar lista para enfrentar las criticas del público.

En entrevista con Radio Isla, Quiñones sobre el particular dijo que "es algo en lo que no pienso mucho, porque simplemente no aporta en nada positivo, pero mi enfoque es en hacer mi trabajo lo mejor que pueda y guiar a las jóvenes de la mejor manera que puedo estar ahí para ellas, sacar los mejores recursos para ella, ya lo que pueda pasar de ahí en adelante, ya eso está en el destino".

En cuanto a si ha tenido alguna conversación con la extenedora del Miss Puerto Rico Universe Desireé Lowry sobre la transición, la exbeldad dijo que "no he podido comunicarse con ella". "No hemos hablado ni nada, vamos a ver qué ocurre", indicó.

Al tiempo en que reconoció que "es una mujer que siempre la he admirado muchísimo. Una mujer además de sumamente elegante, con mucha dignidad, la manera en como siempre se ha manejado. Siempre la he admirado. Nunca he tenido una relación con ella de amistad, pero sí, en evento nos han presentado y siempre le he tenido mucho respeto y mucha admiración".