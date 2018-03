Transforma lata de cerveza Magna en arte pop

Publicidad



Inspirado en el movimiento de arte pop de Andy Warhol, el artista plástico Carlos Mercado desarrolló una serie especial de obras de arte para el lanzamiento de la nueva lata de la cerveza Magna.

“Mi trabajo siempre ha tenido una influencia pop desde mis comienzos. Soy un baby boomer y, pues, casi todas mis obras se nutren de nostalgia y de esa época, cuando se desarrolla el movimiento de arte pop de Andy Warhol. Siempre estuve influenciado por Warhol y la utilización de colores vivos”, describió.

En esta ocasión, relató: “Quería hacer algo especial que fuera inspirado en la lata, como la lata de sopas Campbell’s de Warhol (cuyo título original en inglés es Campbell’s Soup Cans), para hacer una versión de arte pop que fusionara bien con mis otros trabajos”.

La serie especial consta de medios mixtos en formato grande de 4 x 6 pies.

“La marca, de por sí, es un producto espectacular que compite con cualquier cerveza top en el mundo para una clientela joven que tiene un paladar un poco más sofisticado, y quise hacer algo que pudiera proyectar eso. Refleja también lo que es mi producto: altamente contemporáneo, puertorriqueño y muy actual con lo que está pasando. Es como un perfect marriage”, sostuvo.

Por otro lado, abordó el hecho de que, mudialmente, “muchas marcas han utilizado el trabajo de los artistas para complementar la publicidad de sus productos”.

Estas obras se presentaron en su versión caribeña del Andy Warhol Factory, un estudio multifacético del artista ubicado en Puerta de Tierra.

“Por lo que está pasando ahora en Puerto Rico, tenemos la oportunidad de reinventarnos, seguir progresando y echando para adelante haciendo cosas out of the box. Tenemos que coger esa energía de todas las cosas lindas que tenemos y proyectarlas hacia afuera”, exhortó.

El espacio es una galería-estudio íntima disponible “para las personas que aprecian conocer el lugar donde el artista crea sus obras”.

Magna apoya a los artistas del patio

“Estamos sumamente entusiasmados, pues esta nueva propuesta es parte de nuestra continua búsqueda de creatividad e innovación, para continuar ofreciendo a nuestros consumidores alternativas que se adapten a sus necesidades, sobre todo el tamaño, el precio y la calidad. Queremos que Magna lleve a la perfección los detalles que le confieran una identidad individual y propia de categoría Premium”, expresó Jorge Bracero, principal oficial de mercadeo de Cervecera de Puerto Rico, en referencia al nuevo formato de lata para su cerveza Premium Magna Special Craft.