Ricky Martin teme mandar a sus hijos a la escuela

El astro boricua Ricky Martin manifestó su preocupación ante la violencia que se vive en los EEUU y el mundo.

El intérprete de "Fiebre" exhortó a que "no nos podemos quedar callado y le doy mucho crédito a esos niños que fueron víctimas de este crimen (refiriéndose a la masacre en la escuela secundaria en Florida el pasado febrero), que han alzado su voz. Tenemos que hacer que esto cambie, porque es que de la forma que ha sucedido no es justo que los ciudadanos vivamos en este terror. Estos son actos terroristas, pero no sé porque, porque como no son árabes, no le ponen el sello de terrorista, pero también son actos terroristas en esta nación".

En entrevista con Un Nuevo Día, Ricky dijo que al ver todos estos ataques mortales que se han registrado en los último meses y de lo poco seguro que resulta ahora estar en los planteles escolares, no se siente seguro de dejarlos a sus niños en la escuela.

Es por esta razón y por las de su trabajo y estilo de vida, que dijo que decidió darle "Homeschooling" a sus hijos. "Yo soy producto de 'Homeschooling"", reveló.