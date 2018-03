Fallece padre de reconocida actriz

La actriz colombiana Ximena Duque compartió con sus seguidores un emotivo mensaje para notificar el fallecimiento de su padre Don Germán Duque.

"Amor de mi vida, mi Guri-Guri mi hermoso papito, aquí juntitos agarrados de la mano nos despedimos y le pedí a Dios que te permitiera descansar y así lo hizo, sin sufrimiento como te lo merecías. Los que te conocían saben que eso exactamente merecías partir de este mundo de la mejor manera. Me queda la satisfacción de haberte despedido, de haberte dado la mano durante toda una madrugada así como tú me la diste durante 33 años. Siempre serás mi primer amor, la única persona en este mundo que podía hacerme reír a carcajadas. Te extrañaremos demasiado y se que ya viniste a ver a Luna y que ahora estás en el cielo y cuidarás de nosotros y tus nietos. Te amo papá que gran legado has dejado. Te amo y te amare siempre ❤️" (sic.), escribió Ximena.