Actriz mexicana revela que fue víctima de acoso sexual

Paulina Goto confesó que al principió de su carrera fue víctima de acoso sexual y de acuerdo con la actriz, dicha situación le ha costado trabajo superar.

"Fui víctima de acoso sexual al inicio de mi carrera y es una situación que debes ir superando con el paso del tiempo, pero creo que aún no estoy lista para contar lo que sucedió", mencionó Goto, de 26 años.

Durante el evento de la nueva colección de joyas de la marca Pandora, Paulina Goto aseguró a los medios de comunicación que fue una de las situaciones más complicadas de su carrera.

Sin embargo, prefirió mantener el silencio y no dar más detalles de lo que vivió. "Es complicado y prefiero no dar más detalles", dijo.

También señaló que en el momento en el que se sienta lista va a narrar lo que ocurrió mientras tanto mandó un mensaje a todas las mujeres que han vivido una situación de acoso sexual.

"Debemos denunciar porque hay ocasiones en las que no quieres hablar, pero creo que hablando es la única forma en la que podemos parar esto" comentó Paulina.

Y tras los rumores de que el productor Pedro Damián la acoso sexualmente, ella afirmó rotundamente que eso no es verdad y que actuará legalmente contra la publicación que dio a conocer noticias falsas al respecto.

“Nunca sufrí acoso de su parte”, indicó Goto, quien destacó que más adelante dará detalles de las acciones que emprenderá contra una publicación por un artículo relacionado con ella, que hace alusión a la supuesta relación sentimental que tuvo con Pedro Damián.

Destacó que dicha revista sacó cosas bastante fuertes, muy feas, “son puras mentiras que me desacreditan y en las que se inventaron conversaciones, por lo que ya estoy tomando cartas en el asunto y cuando se pueda hablaré más”.

Compartió que en su momento dará detalles, pues no le parece que hablen así de una mujer, ni de nadie, ya que ella ha hecho una carrera a base de trabajo y esfuerzo.

“Mi trayectoria me ha costado y nadie me ha regalado nada. He trabajado mucho para llegar al punto en el que estoy viviendo profesionalmente, pero hasta ahí”, explicó la actriz, quien recién terminó la telenovela “El vuelo de la victoria”, al lado de Horacio Pancheri.

Además, dijo que actualmente vive una etapa muy feliz a lado de su novio Horacio Pancheri y al preguntarle si ya tienen planes de boda, ella contestó que todavía no, pero que le gustaría en un futuro al igual que ser madre.

"Todavía no, estamos disfrutando nuestra relación y todo va muy bien, yo estoy muy feliz", mencionó la joven actriz.

Cabe recordad que el año pasado diversas actrices de Hollywood hicieron públicos sus casos de acoso sexual dentro de la industria del entretenimiento y surgieron movimientos como Time´s Up y Me too.

En México también se dieron a conocer casos como el de Karla Souza, Sofía Niño de Rivera, Paola Nuñez y Stephanie Sigman, quienes relataron sus experiencias a la periodista Carmen Aristegui.