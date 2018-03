Héctor le pidió perdón a Don Omar

A Héctor Delgado no se le hizo fácil volver a “vestirse” de Héctor ‘el Father’”. No obstante, lo hizo porque consideró que “hay una verdad que el mundo tiene que conocer”, realidad que se conocerá en su película autobiográfica Conocerás la verdad.

“Llevo varios años alejado de los escenarios, y volver a meterme en esos pantalones se me hizo difícil, pero la misión aquí es que la gente conozca la verdad que yo conocí. Y si nos tenemos que sacrificar por eso, nos sacrificamos”, expresó quien lleva ocho meses pastoreando la iglesia Maranatha de Río Grande y 10 años en los caminos del Señor.

De acuerdo con Delgado, los fanáticos de Héctor “el Father” pueden esperar la contestación de muchas de sus interrogantes cuando vean la película.

“Creo que, al sol de hoy, muchas personas se están preguntando el porqué este hombre dejó todo, en el mejor momento de su carrera, por Cristo, por qué no he vuelto atrás y “el porqué cada día le exhorto a la gente a que se acerquen al Jesús que yo me acerqué”, afirmó.

El largometraje de Mar de Cristal Films reúne, en 90 minutos de duración, los episodios de luz y de oscuridad del cantante, y el momento de crisis en el que, finalmente, abandonó su carrera musical para servir a Dios.

“Ya he visto la película siete veces, y hay muchas cosas que me trabajan, pero lo más que me trabaja es reconocer de dónde Dios me libró y de dónde Dios me sacó. El mensaje es que la gente conozca la verdad que me hizo libre a mí, la verdad que restauró mi matrimonio y que me libró del suicidio”.

Al indagar sobre el giro que dio su vida, cuando se decía que “su vida corría peligro en la calle”, comentó: “Es una excusa del que no quiere reconocer el cambio que Dios hizo en mí, que renuncié a todo por Cristo”.

“Se decía que me había convertido para esconderme, y otros decían que estaba buscando dinero, pero la realidad es que no cobro por predicar ni cobro por los eventos que hacemos. Además, todo el mundo sabe que la vida del hombre que no tiene a Cristo peligra en cualquier momento”.

Por otro lado, reconoció que le pidió perdón a Don Omar “por todo el daño que le hice con las tiraeras”.

“Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder pedirle perdón. Nos vimos un día y nos saludamos. Si a mí me perdonó Jesús, cómo yo no voy a perdonar a Don Omar”, señaló.

Delgado asegura: “Hay una felicidad que es ficticia, pero ahora soy completamente feliz porque Jesús llenó el vacío que había en mi corazón y porque mi nombre está escrito el libro de la vida. Mientras hay vida, hay esperanza, y Cristo es la solución”.

Para el joven actor Steven Vázquez encarnar a Héctor niño “fue una experiencia bien bonita y daría lo que fuera por volver a repetirla”.

“Se me hizo bastante fácil la actuación, y gracias a Dios, pues tenía a Héctor de frente para estudiar el personaje y cómo caminaba. Él me dijo que estaba bien orgulloso y que le encantó mi trabajo”, compartió el estudiante de escuela superior que aspira a convertirse en técnico de computadoras.

Completan el elenco la actriz Aida Encarnación, en el rol de su madre; Lian Machin, como su esposa; Rainier Quintana, como su mejor amigo, “el Enano”; y Carlos Ferrer, en el rol de su padre. Además, se unen al elenco las principales figuras del género como Daddy Yankee, Wisin, Yomo y D.OZi, entre otros.