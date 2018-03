Levanta polémica Ricky Martin por mostrar trasero

El cantante Ricky Martin creó comentarios a favor y en contra tras publicar una foto, donde un hombre muestra su trasero. Aunque no se sabe si es el boricua, los seguidores de este aseguran que sí es él.

Algunos comentarios que le dejaron sus fans halagan la parte baja del hombre y otros criticaron al astro boricua por subir la dicha imagen.

"Getting ready for another #ALLin run in #LasVegas" (sic.), escribió el intérprete de "Fiebre" junto a la controversial imagen.

Aquí varios comentarios:

"Ricky you are the best😍 but don't do this again"

"Haz perdido la vergüenza"

"Tu puedes hacer lo que quieras con tu cu.."

"Ricky is a bottom lol the tattoo says everything"

"El tipico mari.. suc.., Diciendo q Es un come Ca.. 💩💩💩 entre mas viejo mas idiota"

"Pero que hace eso cu.. ahiiii!!! Ayyy madre que se depile x lo menos!"

"Naaaaaa vos me vas a mataaaarrr"

Mira la foto

