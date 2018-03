Keylla Hernández agradece apoyo recibido por show "Ti...tantos"

La reconocida presentadora Keylla Hernández tomó las redes sociales hoy para agradecer a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que se dieron cita a las funciones del show "Ti…tantos" para apoyarla a ella y a sus colegas.

La producción buscaba contar diferentes aspectos y situaciones de la vida real de lo que es ser mujer.

"Una extraordinaria experiencia !!! Ya no me cuentan lo que es subirse a un escenario teatral. A Dios primero las gracias por que permitió que todo esto pasara , me guió y se confabuló con @ukagreen para que me uniera a mujeres como @lapupo4you @lizmariequintana y Miraida Cahves y con nuestras voces contáramos sus historias. (sic)", escribió en su cuenta de Instagram la reportera de Noticentro al Amanecer.

"Ti…tantos" realizó una gira por Aguada, Manatí, Ponce, Caguas, Mayagüez y, finalmente, pasaron por el Teatro Tapia en San Juan.

Junto a Hernández, Marilyn Pupo, Myraida Chaves, Lizmarie Quintana y Uka Green buscaron expresar a través de textos divertidos y fuertes los aspectos más intensos e increíbles del ser mujer, según detallaron en una breve explicación del show en Facebook.

Aunque estaba dirigido principalmente a mujeres, "Ti…tantos" también permitió a los hombres "que se atrevan" entrar a conocer el mundo femenino.

"Con fé ..nos espera el próximo season !! #Ti…tantos (sic)", finalizó, haciendo alusión a que una nueva gira del show subirá a escena.