Bad Bunny está de cumpleaños

El cantante de trap Benito Antonio Martínez Ocasio –mejor conocido como Bad Bunny– celebra hoy su cumpleaños número veinticuatro.

Aunque el artista aún no ha mostrado en redes sociales cómo está pasando su día, la cantante Becky G le felicitó a través de su cuenta de Twitter.

La artista grabó, junto al boricua, el sencillo 'Mayores'.

"March Babies • Feliz cumpleaños a mi “Partner in Crime” Benito. • Celebrando la vida y todo el éxito & were still the youngest in the game. @badbunnyPR", escribió junto a una fotografía juntos.

Muchas gracias amor! 🙏🏻😘 Mucho exito para ti! 💪🏻 https://t.co/OP26RSRyQ3 — BAD PANTHER (@badbunnyPR) March 10, 2018

El joven le agradeció y le deseó éxito a la artista estadounidense.

Además, su fanaticada le ha escrito mensajes de felicitaciones en sus redes sociales y él ha compartido los halagos.

Bombonazoo hermosooo, felizz cumpleañoss sos el uno en todo, el cantante mas humilde que conozco, ojala pases el mejor cumpleaños del mundo te mereces todo pero todo, segui rompiendola como vos sabes @badbunnyPR TE AMOOO😍. YA YA YA QUIERO QUE SEA 13 DE MATO pic.twitter.com/DYQ9Q9FL6v — ARRRRBOOLL (@ZoeRuiz1504) March 10, 2018