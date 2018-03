Despiden dos actrices de famosa serie

La serie de televisión "Grey’s Anatomy", que estrenó en marzo de 2005, perdió dos de sus actrices más queridas por sus fanáticos.

Se trata de las doctoras "Arizona Robbins" y "April Kepner", interpretadas por Jessica Capshaw y Sarah Drew. Esta última dio a conocer la noticias a través de su cuenta de Twitter.

"Gracias por todo el cariño. Sé que están tristes. Estoy triste también. Realmente no he tenido tiempo para procesar esta información. Lo he sabido desde hace menos de 48 horas, así que no estoy lista para dar las gracias y dar una declaración completa sobre mis nueve años aquí. Eso vendrá después. Por ahora solo me gustaría decir: los amo y amo a April, y su historia aún no ha terminado”.

Capshaw y Drew filmaron más de diez temporadas de la popular serie que transmite localmente, Wapa TV.

Según el portal rockandpop.cl, la productora y guionista, Shonda Rhimes, aseguró que: "siempre es difícil para mí decirle adiós a cualquiera de los personajes. Ambas, no son solo queridas, sino también icónicas… Estaré eternamente agradecida de las dos por dar vida a estos personajes con una actuación tan vibrante y por inspirar a mujeres de todo el mundo. Siempre serán parte de nuestra familia Shondaland".