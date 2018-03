Byankah Sobá exhorta a erradicar la verdadera fealdad

En medio de la celebración del lanzamiento oficial de su libro “Hay mucha flaca fea”, Byankah Sobá, hizo una exhortación a levantar “la enfermedad social que comienza con una mala autoestima”, porque “la verdadera fealdad únicamente existe en nuestro corazón”.

“Definitivamente el Día Internacional de la Mujer es una conmemoración de hechos valerosos de mujeres que incluso perdieron su vida por hacer algo mejor para otras mujeres que ni siquiera habían nacido. Así que está en nosotros continuar las celebraciones de un pasado glorioso o de glorificar nuestro presente, haciendo un cambio en unidad. No estoy hablando del libro porque el libro no es la revancha de las gordas contra las flacas, no se trata de una tiraera, ni mucho menos… Se trata de aceptación y de verse cada cual como igual”, señaló la autora al público presente que se dio cita el jueves a The Mall of San Juan.

“Se habla de igualdad que no existe, porque si las mujeres no nos vemos como iguales entre nosotras, cómo vamos a exigir que haya un cambio en la sociedad. Realmente las mujeres son las más violentas en contra de las mismas mujeres. La mayor violencia de género se da entre nosotras. No hay peor cosa que la violencia de una mujer hacia otra… A veces nos destruimos unas a otras”, consideró.

La panelista de Dando candela y life coach instó a lograr un cambio en la sociedad desde la aceptación individual.

“Ver que unidas podemos hacer más, y el cambio para poder hacerlo es bien fácil, porque está en ti. El cambio puede comenzar ahora. Son verdaderos cambios de aceptación, no solo entre nosotras mismas, sino en nuestra sociedad… Levantar la enfermad social que comienza con una mala autoestima”, indicó.

“Nos ponemos preciosas y ni siquiera es para nuestra pareja, es para darle envidia a la otra. Nos fascina que el otro esté bien, pero no mejor que yo. No es ningún regaño es simplemente un alto para que nuestra conciencia comience a cambiar y para que no haya ni gordas, ni flacas, ni nadie feo, porque la fealdad únicamente existe en nuestro corazón”, puntualizó.

El libro de autoayuda “Hay mucha flaca fea” está a la venta en las tiendas Walmart, Walgreens, CVS, Costco, Sam´s Club y en las librerías Casa Norberto, Bookmark, Libros AC, La Casita y Laberinto.