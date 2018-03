Actor de “Glee” podría ser novio de Emma Watson

Los fans de Emma Watson se sorprendieron al enterarse que su actriz favorita podría estar involucrada en una nueva relación romántica. Una serie de fotografías ha levantado rumores sobre un posible romance entre ella y uno de los actores protagonistas de la popular serie de televisión “Glee”.

Se trata de Chord Overstreet, quien le dio vida al personaje de Sam en el programa. Ambos han sido vistos juntos en varias ocasiones y en diferentes eventos sociales. Aunque los actores no han confirmado su relación, sus seguidores están entusiasmados por la idea.

Recientemente la pareja fue sorprendida en la fiesta de Vanity Fair que se llevó a cabo después de la ceremonia de entrega de los premios Oscar. Lo que llamó la atención fue que Watson aparece luciendo una chaqueta que pertenece a Chord.



via GIPHY

Emma terminó con su exnovio William Knight a finales del 2017, después de salir por dos años. La primera vez que se vio a Watson y a Overstreet juntos fue a principios de febrero, cuando asistieron juntos a un concierto en West Hollywood.

Chord ha sido pareja de otras famosas actrices como Emma Roberts y Taylor Swift.

Emma Watson and Chord Overstreet leaving the Vanity Fair Oscars party [March 04, 2018]

El pasado domingo Watson apareció en la gala de los Oscars presumiendo un tatuaje en su antebrazo. Como forma de demostrar su apoyo al movimiento ‘Time’s Up’, la actriz decidió colocarse un tatuaje temporal y presumirlo en la alfombra roja.

Sin embargo, en las redes sociales no dejaron pasar un error de ortografía. Todo porque le faltaba una apóstrofe entre la ‘e’ y la ‘s’.

Emma no se quedó callada ante las numerosas críticas que recibió y decidió tomar el asunto con mucho humor. En su cuenta de Twitter, escribió que estaba buscando a un supervisor de ortografía para sus próximos tatuajes falsos.

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must.

— Emma Watson (@EmmaWatson) March 5, 2018