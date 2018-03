Zuleyka Rivera se enfrenta a Lucy, la pitón

La animadora y Miss Universo 2006, Zuleyka Jerris Rivera, sorprendió a sus seguidores tras colocar una imagen en sus redes sociales, donde aparece con una pitón.

"Siempre le he tenido respeto y hasta un poco de miedo al punto de tener pesadillas con ellas continuamente" (sic.), escribió la también actriz junto a la foto que posee miles de comentarios al momento de esta nota.

Rivera añadió que piensa que superó el miedo a esos reptiles.

"Creo que ya lo supere pues ya no tengo el mismo sueño frecuente y como pueden ver hasta me atreví a tomarme la foto con Lucy una #pitón blanca. También le tienes o le has tendido miedo en algún momento de tu vida?" (sic.).

