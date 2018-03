Zuleyka Rivera le da "tapa boca" a su compañera de Un Nuevo Día

El tema del vestido que usó la actriz mexicana Eiza González en la celebración de Los Oscar sigue dando de qué hablar, y es que el mismo ha provocado un toma y dame entre la ex Miss Universo 2006 Zuleyka Rivera y la conductora de Un Nuevo Día, Ana María Canseco.

Durante un segmento del programa de entretenimiento por Telemundo, en que ambas opinaban sobre el controversial tema, se ve cuando Rivera dijo no estar de acuerdo con el comentario de su compañera, al entender que esta se debe enfocar en la presentación González y no en el vestido amarillo que llevaba puesto esta que resaltaba su esbelta figura, y que a muchos no les gustó como a Canseco.

"Ay no de verdad que a mí me resulta muy triste que las personas sigan criticando aún el vestido, como se veía Eiza, cuando en realidad deberían enfocarse en que la niña fue a Los Oscares y presentó un premio en Los Oscares", expresó la exbeldad, en el video presentado por Lo Sé Todo.

Por su parte, Canseco quien dijo estar de acuerdo con el punto resaltado por Rivera dijo que "sin embargo mi crítica no es en contra de Eiza, mi crítica es en contra del diseñador que le mandó ese vestido". Es en este momento de la discusión, en que Canseco manda a callar a la exreina del Universo, para terminar su opinión. "Dónde ese vestido debería de haber brillado a más no poder y le mandan ese vestido", concluye.

A lo que Zuleyka le contesta: "Y que tal tú como periodista y quien lleva el mensaje, te estás enfocando en el vestido y no en la presentación de la mujer que estaba allí, una mujer que te representa a ti como mexicana y como latina". Al tiempo en que pide una pausa.

Mira el video: