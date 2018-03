Múltiples actividades en The Mall of San Juan

El día comienza en Il Nuovo Mercato a las 8:00am, donde se celebrará Animus Meet Up San Juan. En la actividad se presentará en exclusiva la reconocida Chef Monti Carlo, afitriona del programa Help My Yelp en el Food Network. Chef Monti tendrá un “Cooking Challenge.

Por su parte, la CEO y fundadora de WLJ Advisors, Whitney Johnson presentará el taller “Disrupt Yourself”. Además, podran disfrutar de un Networking Mimosa Bar y una sesión de mentoría. Tanto Chef Monti como Johnson viajarán a Puerto Rico gracias a la colaboración de la línea aérea Jet Blue.

Como gran cierre del Día Internacional de la Mujer, la presentadora Byankah Sobá hará en el Atrio Central el lanzamiento de su primer libro “Hay mucha flaca fea”. El evento, que comenzará a las 7:00pm contará con la presencia de las siguientes personalidades: Jaime Mayol, Lizmarie Quintana, Silverio Pérez, y el regreso de Cuca Gómez como maestro de ceremonias. El evento es libre costo. Para conocer a la presentadora es necesario la compra del libro, el cual tiene un costo de $15.00.

Además de los eventos, varias tiendas/restaurantes ofrecerán experiencias únicas para las clientas en este día, para más detalles puede visitar: www.themallofsanjuan.com/sales-offers.

“En The Mall of San Juan deseamos que todas las mujeres que nos visitan se sientan apreciadas y celebradas en una ocasión tan importante como lo es el Día Internacional de la Mujer, día en que conmemoramos la diversidad de nuestro quehacer cotidiano, nuestros retos, luchas y éxitos como mujeres, no importa en qué ámbito nos desempeñemos”, señaló Marnie Marquina, directora de mercadeo y auspicios del centro comercial. Para más detalles adicionales, horario, promociones y eventos especiales del Día de la Mujer visite www.themallofsanjuan.com.