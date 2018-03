Maripily Rivera revela que padece de varias condiciones de salud

La modelo y empresaria Maripily Rivera confesó que sufre de tiroides y del corazón.

En una entrevista televisada en Lo Sé Todo,Rivera reveló que hace tres años padece de tiroides, condición que afecta su estado de ánimo. "Tienes que tomarte la pastilla todas las mañanas. Esta te ayuda a aguantar un poco las ganas de comer y tu estado de ánimo cambia mucho. Me sentía cansada, deprimida, agitada, el medicamento controla el estado de ánimo".

Sobre como lucha con la enfermedad dijo que "tu misma mentalmente tienes que trabajar el hecho de hacer ejercicio, esto es una combinación"

También también padezco del corazón", añadió.

"La gente no lo sabe, tengo un desvío del lado derecho del corazón. Yo no puedo estar pasando ni malos ratos y debo estar bien tranquila, porque si no el lado derecho del corazón late más lento. Entonces, cuando paso corajes y mal humores me afecta y me dan puntadas y me quedo sin respiración".

Lo que la ha obligado a "vivir más tranquila". Decidí trabajar mis negocios desde mi hogar para cuidar, porque si no me cuido soy paciente a marcapaso".

Sobre su intensa rutina de ejercicios a la que se ha sometido dijo ser víctima de las criticas:

"Soy víctima de críticas de bullying, de que si parezco un macho, un hombre, travesti".

Sin embargo, la dueña de las tiendas Pumpis dijo respetar los "diferentes gustos, diferentes maneras de hablar, si esa es su manera de ellos desahogarse…pero yo me siento bien".