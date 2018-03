Se casa actriz de la serie Jane The Virgin

La actriz Yara Martínez, que encarna a la doctora Luisa Alver en la serie Jane The Virgin contrajo nupcias con su novio, el ejecutivo de televisión Joe Lewis.

Martínez, de padres cubanos y nacida en la Isla, actualmente se desempeña en la serie The Tick.

Diversas figuras públicas, como la actriz Jamie Chung publicaron imágenes de la ceremonia.

De igual forma, Lewis compartió la imagen de la boda. "Me casé con el amor de mi vida", publicó junto con la imagen.

Serie sobre la diversidad

La serie Jane The Virgin inició por la cadena CW en el año 2013. Esta cuenta con múltiples personajes latinos, como su protagonista Gina Rodríguez, quien es puertorriqueña y el actor mexicano Jaime Camil.

Recientemente en entrevista con Metro Camil habló sobre la representación latina en Holywood. "Jane the Virgin, One Day at a Time, This Is Us. Estos espectáculos están abriendo [las conversaciones sobre] la diversidad, están hablando de eso, están haciendo una diferencia ", dice. "Pero, guau. Todavía tenemos un largo, largo, largo camino por recorrer", agregó.