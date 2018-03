Kim Kardashian revela la identidad de la madre subrogada que dio a luz a Chicago West

La socialité Kim Kardashian mostró a la madre subrogada que contrató para poder tener a su tercera hija, Chicago West.

La identidad de la mujer fue revelada en el episodio final de la temporada de Keeping Up With The Kardashians. En el episodio Lorena conoce a toda la familia Kardashian-Jenner, incluyendo a las hermanas Khloe y Kylie. En una conversación con las hermanas descubre que Chicago nacería solo un mes antes que la hija de Kylie, Stormi Webster.

Tras la presentación, Kim revela que el proceso de tener a su tercer hijo ha sido más fuerte de lo esperado, en el aspecto emocional.

Muestra a su bebé

La pasada semana Kardashian mostró al mundo a la pequeña Chicago, esto a través de una foto que publicó en su cuenta de Instagram. Dicha foto, que cuenta ya con más de siete millones de "likes", generó críticas entre los fanáticos, pues la empresaria no mostró por completo la imagen de la bebé al ponerle un filtro.

Baby Chicago A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 26, 2018 at 1:55pm PST

Ayer Khloe también reveló que espera una niña, a la vez que celebró que su hija, y la de sus hermanas crecerán juntas. "Estoy tan emocionada de que mi hija tenga para siempre como mejores amigas a Chicago y Stormi! ¡¡¡Dios es grande!!! Gracias Señor por nuestra princesa", publicó en Twitter.