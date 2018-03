Karla Monroig celebra junto a sus amigos su cumpleaños

Porque si cae lunes el cumpleaños, se celebra todo el weekend! Gracias amigos por hacer de anoche una inolvidable. Gracias Michael y Ricardo por traer de sorpresa a mi BFF de PR @septyandme. Gracias a mi familia miamense “los mismos” por otro año mas juntos. Mis compañeros fabulosos de la serie “Mi familia perfecta” que luego de un largo día de trabajo se dieron cita para acompañarme. Mi adorada @adamarilopez @tonicosta4 que aún con el “bembé” de hoy, anoche se amanecieron conmigo. A todos mis amigos presentes GRACIAS!! Gracias @mrwaldodiaz @raymondpr1 mis hermanos de la vida, son uno de los regalos más maravillosos que la vida me ha dado. Gracias @lee_annfeathers por la fabulosa decoración pero sobretodo tu compañía. @iloluyando por la deliciosa pavlova que nos enamoró a todos. @loveofartbynk por el detallazo. #bdayweekend #friends #5demarzo #piscis #styling @readingp

A post shared by Karla Monroig (@karlamonroig) on Mar 4, 2018 at 6:35am PST