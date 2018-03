Chef José Andrés gana premio de "Humanitario del Año"

Nota original de Sabrosía PR

La labor de alimentar a personas afectadas por eventos naturales (en Haití y Puerto Rico) han hecho al chef español, José Andrés Puerta, merecedor del premio Humanitarian of the Year 2018 de la popular Fundación James Beard.

La entidad dio a conocer hoy en un comunicado de prensa que rendirá homenaje al chef durante los premios James Beard, a celebrarse el próximo 7 de mayo.

''El trabajo de José en Puerto Rico y Haití muestra cómo los cocineros pueden utilizar sus habilidades para cambiar al mundo. El chef ha demostrado cuán importante es un plato caliente en tiempos difíciles'', dijo el vicepresidente de James Beard Foundation, Mitchell Davis.

Quick report from #PuertoRico: Punta Santiago remains without power 5 months later. Schools close at 1130am because they cannot feed the students. #ChefsForPuertoRico will continue to deliver food and will work on bringing food to schools so they can stay open. @WCKitchen pic.twitter.com/dVasVBDksu

— José Andrés (@chefjoseandres) February 17, 2018