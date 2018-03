La modelo Monic Pérez muestra su mella

La exreina de belleza Monic Pérez parece estar cansada de tener que mostrarse perfecta en redes sociales, verse casi obligada a mostrarse como los demás quieren que se vea.

Se cansó.

La ex Miss Universo Puerto Rico 2013 subió hoy a sus redes sociales un foto en la que muestra un mella en su dentadura. Junto a la valiente foto escribió un mensaje en el cual resalta que "los modelos están lejos de ser perfectos"

"Desperté con ganas de compartir algo… Participé en una pelea en un bar anoche y, OK no es verdad, pero lamentablemente la historia real no es tan interesante", bromeó antes de expresar sus sentimientos.

"Bueno, ¡he estado desdentada desde febrero del año pasado! Quería mostrar que las vidas de las personas no son tan "perfectas" como pueden parecer en las redes sociales. Los modelos están lejos de ser perfectos. Cosas como Instagram son geniales, pero pueden hacer que muchos tengan problemas de autoestima. El propósito de este post es servir como un recordatorio de que mucho de lo que ves en las redes sociales NO es real", apuntó la beldad quien se mostró sonriente.

La joven, de 28 años, expresó que había deseado publicar un selfie mostrado su dentadura real hace meses, pero "temía que no me volvieran a contactar para trabajo".

"Estoy feliz de decir que en los 13 meses que pasé sin dientes, nadie tuvo ni idea y nunca dejé de trabajar. Gracias, gracias, gracias", continuó, mientras agradeció que una amiga le haya brindado un trabajo temporal.

Pérez agradeció, también, a todos los profesionales dentales que intervinieron en el implante del nuevo diente permanente.