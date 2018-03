Alfa Rock sale oficialmente de la radio boricua

Luego de que en julio pasado la emisora puertorriqueña Alfa Rock 105.7 anunciara que estaba en un proceso de venta, hoy de madrugada la acción se hizo realidad cuando pasadas las 12 de la madrugada la emisora tuvo sus últimos minutos al aire.

La estación —que por los pasados 40 años fue la favorita de los rockeros boricuas— fue vendida a una fundación educativa y mediática que agrupa diversos ministerios religiosos, por lo que a través de sus ondas se comenzará a transmitir música cristiana.

La última transmisión la hicieron a las 12:05am usando la canción "Perfectionist" del grupo Saga.

DATO: Ahora se llamará K-Love Contemporary Christian Music Network

Según reporta el portal All Access Music Group, Brodcasting and Programming Systems of Puerto Rico, exdueños de Alfa Rock, vendieron la estación a Educational Media Foundation en una transacción de $2.9 millones que abarca las facilidades físicas de la emisora y sus transmisores.

Puerto Rico pudo disfrutar de todo tipo de música rock desde que Alfa Rock debutó el 25 de junio de 1978.

En los primeros días del anuncio, Metro se comunicó con la estación y se indicó que los empleados se quedarían sin empleo, pero que la decisión de venta de la emisora se les habían informado mucho antes de que se emitiera el acuerdo de compra en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés).

Dueños se reinventan

Los famosos y legendarios locutores Fred Virella, Pedro Dávila y José Sanz ahora trasladarán su talento a la radio por internet al lanzar la estación AZ Rock.

Según informaron en su cuenta de Facebook, esperan poder hacer su debut oficial este lunes.