Niurka Marcos llama "infeliz" a Julián Gil

La controversial cubana Niurka Marcos volvió a opinar en el caso que continúan los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa por la manutención de su hijo Matías.

"Ay por qué ustedes me preguntan por esas mujeres. Esta [De Sousa] que quiso quitarle 250 mil pesos mensuales al otro infeliz, pobrecito [risas]. No hay economía que aguante eso. Es una falta de respeto a la humildad, a la pobreza, a la situación económica actual del mundo. Es una burla", dijo Marcos en entrevista con un programa mexicano.

La también bailarina dio su pensar luego que la actriz Karla Sousa revelara que fue acusada sexualmente por un director de televisión.

“Hace 12 años, ¿de veras amiga? ¿qué chiste tiene cuando tuviste que dar el fondillo? Pero lo lograste, ya eres famosa, ¡tan descaradas que son!. El punto es que ahora después de haber put*& tanto, están tratando de buscar monstruos, entonces mi amor, a estas alturas es cuando vienen a avisar que fueron ultrajadas, violadas, manoseadas”.

Niurka, añadió, que: “¿Cómo te aguantaste hasta que fuiste famosa? ¿por qué no lo denunciaste en cuanto te lo hicieron, cuando no eras nadie? Ahora se quejan porque son famosas. ¿Por qué no se quejaron cuando no eran nadie? Dijeron ‘no, mejor aflojo las patitas, me relajo, cierro los ojos, respiro profundo, gozo, me hago famosa y después denuncio’. ¡Qué descaradas son!”.

Mira el video: