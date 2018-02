Byankah Sobá: “La gente tiene que aprender a amarse”

La panelista de Dando candela y life coach Byankah Sobá inivita a las personas a amarse tal como son en su nuevo libro de autoayuda Hay mucha flaca fea.

Desde 2003, la periodista comenzó a recopilar “vivencias y anécdotas de cosas que la gente me decía”, relacionadas con su apariencia física, las cuales documenta en la publicación de 132 páginas y lectura ágil.

El motivo para desarrollar su pluma es porque “estaba harta de escuchar a las personas excusarse de que no llegaban a cabo sus metas por su peso, que iban a ser tal cosa o conseguir novio cuando rebajaran. Que su vida era mejor cuando eran flacos… Me harté. No se trata de eso. No se trata de belleza. Se trata del éxito y de tu capacidad para poder hacer lo que tú quieras en tu vida”.

“En vez de comenzar a redactar mis vivencias con amargura o resentimiento por las burlas y los ataques por mi apariencia física, de la cual me siento muy orgullosa y muy bien, decidí hacer un libro para abrirles la mente a las personas y ayudar a las víctimas a no caer en el resentimiento y en el rencor, sino en trabajar con ellos mismos para que puedan continuar adelante y para que los victimarios dejen de ser víctimas del pasado, porque de eso se trata. Las personas que te señalan y se mofan de ti es porque se mofaron de ellos en algún momento o tienen algún tipo de complejo que no han podido superar”.

“Realmente, quería tener un espejo para que las personas vean lo mal que se ven haciendo sentir mal a otros y lo horrible que se ve la gente permitiendo que otros la hagan sentir mal por cosas que no tienen razón ni sentido”, señaló.

Los lectores encontrarán relatos sobre “qué significa ser gordo”, mitos y asuntos relacionados con la moda y el sexo, entre otros temas.

Radiante y segura de sí, tal como se proyecta ante las cámaras de televisión, expresó: “Lo más que amo de mí es que estoy viva y que, como creyente, tengo la certeza de que tengo la chispa de Dios en mí, y que soy una criatura divina. Por eso, tengo que amar cada centímetro de mi cuerpo. Obviamente, no somos perfectos, y eso es lo maravilloso, porque no somos Dios; somos hijos de Dios”.

No obstante, admitió que desde jovencita sentía “un poco de complejo” por sus brazos “gorditos”, pero aprendió amarse tal cual es.

“Mis brazos los tengo que amar porque gracias a ellos puedo tocar, abrazar y tengo la oportunidad de hacer muchas cosas”.

Según explicó, el título está inspirado en todas esas personas que se le acercan para decirle: “Nena, no estás tan gordita na’, no eres como te ves por televisión”.

“Cuando me dicen eso, siempre respondo: ‘No se preocupe, señor o señora, porque hay mucha flaca fea’. Esa es mi respuesta y por eso el título. No es un insulto a nadie ni un ataque a nadie”, sostuvo, al destacar que las personas deberían “darse la oportunidad de amarse primero”.

En el plano personal, compartió que su esposo Eduardo fue parte integral de este proyecto.

“Él se ha convertido en mi socio. Me llena mucho de orgullo porque él es mi compañero de vida y se ha convertido en mi compañero de cada proyecto y de todo lo que hago”, afirmó.

Sobre Hay mucha flaca fea

• El 8 de marzo, Byankah Sobá hará algunas lecturas de su libro, como parte de los eventos del Día Internacional de la Mujer en The Mall of San Juan.

• El libro ya está disponible en todas las librerías.