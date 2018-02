Shalimar Rivera confirma amistad con su exnovio

En la vida somos afortunados cuando tenemos a personas especiales que nos nutren de amor y con las cuales vivimos bellas experiencias y crecemos. Eso hemos sido el uno para el otro Andro y yo durante más de dos años de un lindo noviazgo. Hace varias semanas, de manera mutua, Andro y yo decidimos comenzar un nuevo capítulo de nuestra relación como grandes amigos. Basamos esa amistad en todo lo lindo que hemos vivido juntos y el cariño, comprensión, admiración y apoyo mutuo que compartimos entre ambos. Esta decisión es algo que forma parte de nuestra vida privada y que pido por favor se respete como eso. No obstante, comparto esta breve nota porque entiendo que mi carrera como figura pública a veces da pie a que exista un interés por estos temas y quería que la información viniera de manera directa. Gracias por el apoyo que siempre me brindan, que nos brindaron como pareja y que quisiéramos mantener ahora que comenzamos este nuevo capítulo como grandes amigos. Un beso para todos.

A post shared by Shalimar Rivera (@shalimarrivera) on Feb 27, 2018 at 9:10am PST